Джедаи против ведьм: что пишут критики об «Аколите», новом сериале в мире «Звездных войн»

На Disney+ вышли две первые серии «Аколита», нового сериала по миру «Звездных войн». Критикам показали четыре эпизода, и у них сдержанные, но в основном позитивные оценки.
На Rotten Tomatoes у сериала рейтинг 88% «свежести» при 68 рецензиях, Metacritic насчитал проекту 69 баллов из 100 из 26 отзывов.
Действие «Аколита» происходит в эру Высокой Республики, за 100 лет до событий «Скрытой угрозы». Его главная героиня Оша (ее играет Амандла Стенберг из «Тела, тела, тела»), бывший падаван, а сейчас механик, вынуждена вернуться к своему мастеру Солу (его играет Ли Чжон Чжэ из «Игры в кальмара»), найти свою сестру-близнеца и узнать, почему она убивает джедаев.
The Hollywood Reporter
Оценка — 80 из 100
Издание в своей рецензии называет «Аколит» «интригующей встряской» для вселенной и отмечает, что проект Лесли Хедленд предлагает оригинальный взгляд на джедаев, а задумок в нем достаточно, чтобы смотреть было нескучно.
Сериал представляет зрителю новую фракцию галактических ведьм, которых джедаи судят за «неестественное» использование Силы, хотя женщины не занимаются ничем зловещим и хотят лишь практиковать свои заклинания. С их точки зрения, представители светлой стороны — обычные оккупанты, желающие распространить свою культуру и сметающие все на своем пути.
В то же время «Аколит» не избавляется от наследия серии целиком, возвращая на экран знакомое ощущение инопланетных миров и причудливых рас, а также схватки на световых мечах и таинственный персонаж, который шлемом и механическим голосом напоминает о Дарте Вейдере.
Авторка рецензии обращает внимание на сдержанную игру Амандлы Стенберг, это качество важно для понимания персонажа Оши, внутри которой кипит смесь из эмоций и переносимых мук. Кроме того, рецензентке понравилась игра Ли Чжон Чжэ, который чаще выражает нежное отношение к подопечной через мимику и жесты, а не слова.
Однако, в отличие от главных героев, второстепенные персонажи истории проработаны хуже, а мотивы антагонистки Мей остаются неясными и необоснованными.
The Washington Post
Оценка — 80 из 100
Критикесса замечает, что завязка «Аколита» похожа на политический триллер. Столкнувшись с ведьмами, джедаи объявляют на них охоту, стремясь удержать публичный образ всемогущих защитников Республики. Появление других, не уступающих им пользователей Силы, ставит под угрозу существование Ордена, а потому запускает операцию по зачистке.
Несмотря на это, сериал меньше критикует миропорядок Республики и больше увлечен борьбой противоположностей: его герои разрываются между самостоятельностью и судьбой, призванием и семьей, любовью и ненавистью.
«Смотреть „Аколита“ очень весело. Сериал освежает франшизу, ремикшируя некоторые из наиболее сильных архетипов фильмов (и семейную динамику), оставаясь при этом доступным для неофитов.
Сериал использует на полную свой внушительный бюджет, его эстетика, к счастью, остается приземленной и антиминималистской, обходится без стерильных коридоров. Экшн-сцены ужасно захватывают даже снобов, которые обычно со скукой смотрят такое», — пишет рецензентка.
Среди недостатков она выделяет неудачный темп истории: пройдя через мощную битву во второй серии, к четвертой герои увлекаются исследованием мотивов убийцы, и это не самая интересная часть истории. Еще автору рецензии показались слабыми флешбэки из прошлого героев, а некоторые диалоги на редкость неубедительными.
Роджер Эберт
Оценка — 70 из 100
Автор этой рецензии особенно выделяет третий эпизод «Аколита», снятый режиссером Когонадой. Серия рассказывает о разлуке сестер Оши и Мей, представляет ранее невиданный в «Звездных войнах» мир, субкультуру и сюжет, который ставит под сомнение все предубеждения фанатов о джедаях и Силе и воплощает тонкую, но захватывающую историю о разрушительной и освободительной силе нашего личного выбора, о потере детской невинности и о том, что происходит, когда мы отступаем от традиций.
«Это ошеломляющий час, который дает больше поводов для размышлений, чем любая из последних частей „Звездных войн“, кроме „Андора“», — уверен критик.
Наличие такого эпизода отчасти вредит всему сериалу, ведь после нее непросто вернуться к относительно деревянным персонажам в четвертой серии, считает автор. Впрочем, он также видит и потенциал в «Аколите».
The New York Times
Оценка — 50 из 100
Критик газеты уверен, что, несмотря на удаленное от большинства фильмов время действия, авторы «Аколита» не смогли в полной мере избавиться от клише и правил «Звездных войн». По его мнению, сюжет не очень силен, и, поставив женские персонажи в его центр, создатели сериала не могут внести в традиционную для франшизы историю достаточно энергии или изобретательности.
«Со знакомыми атрибутами не приходит та притягательность, которую способны вызвать лучшие моменты „Звездных войн“. Персонажи банально говорят о потере, горе, верности и мести, а актерский состав в основном работает на уровне диалогов», — разносит сериал автор рецензии.
«Стенберг способна и обаятельна, но не может сделать ни одного из близнецов очень интересным, Ли Чжон Чжэ не производит особого впечатления в своей первой англоязычной роли, а наиболее выигрышно из людей смотрятся Лорен и Лиа Брейди в роли восьмилетних девочек», — добавляет он и превозносит карманного дроида Пипа, на индивидуальности которого, по его словам, держится сериал.