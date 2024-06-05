Джедаи против ведьм: что пишут критики об «Аколите», новом сериале в мире «Звездных войн»

Автор этой рецензии особенно выделяет третий эпизод «Аколита», снятый режиссером Когонадой. Серия рассказывает о разлуке сестер Оши и Мей, представляет ранее невиданный в «Звездных войнах» мир, субкультуру и сюжет, который ставит под сомнение все предубеждения фанатов о джедаях и Силе и воплощает тонкую, но захватывающую историю о разрушительной и освободительной силе нашего личного выбора, о потере детской невинности и о том, что происходит, когда мы отступаем от традиций.