Иранца обвинили в дискредитации армии из‑за футболки Balenciaga

В Москве иранца оштрафовали по статье о дискредитации армии из‑за футболки Balenciaga. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.
Полицейские отдела Китай-город задержали гражданина Ирана Хоссии Хидари 4 мая, следует из карточки административного дела. Согласно постановлению, сотрудников МВД заинтересовала его белая футболка с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди.
Они посчитали, что «содержание данной наглядной агитации явно выражает негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. <…> Тем самым он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Поэтому на мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.
В тот же день Тверской районный суд Москвы постановил оштрафовать иранца на 50 тыс. рублей.
Силовикам Хидари сказал, что «купил футболку на сайте „Баленсиага“, не знал, что означают изображения на ней, при покупке футболки сведений о том, что она приобретается в поддержку Украины, не было».
Судя по описанию футболки, она является поддельной, отмечает Baza. Balenciaga действительно выпускала одежду в поддержку Украины, но лишь один свитшот с флагом страны спереди и трезубцами на рукавах и только в черном цвете. Выручка от его продажи идет на платформу United24 для помощи украинским беженцам.