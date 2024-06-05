Иранца обвинили в дискредитации армии из‑за футболки Balenciaga

Судя по описанию футболки, она является поддельной, отмечает Baza. Balenciaga действительно выпускала одежду в поддержку Украины, но лишь один свитшот с флагом страны спереди и трезубцами на рукавах и только в черном цвете. Выручка от его продажи идет на платформу United24 для помощи украинским беженцам.