«Чем я обидел этих людей?»: Мэттью Вон высказался о критике «Аргайла»

«Мы провели тестовые показы, которые прошли фантастически хорошо. Это не „Гражданин Кейн“, но, черт возьми, когда появились рецензии, я такой: „Чем я обидел этих людей?“ Они были язвительны. Я ни в коем случае не говорю, что фильм идеален, но я не считаю его оскорбительным. Это застало меня врасплох», — сказал он.