«Чем я обидел этих людей?»: Мэттью Вон высказался о критике «Аргайла»

Мэттью Вон ответил на критику, которой подвергся его фильм «Аргайл» с Генри Кэвиллом и Брайс Даллас Говард в главных ролях. Его слова передает журнал Empire.
«Мы провели тестовые показы, которые прошли фантастически хорошо. Это не „Гражданин Кейн“, но, черт возьми, когда появились рецензии, я такой: „Чем я обидел этих людей?“ Они были язвительны. Я ни в коем случае не говорю, что фильм идеален, но я не считаю его оскорбительным. Это застало меня врасплох», — сказал он.
Лента провалилась в прокате, собрав около 96,2 млн долларов при бюджете в 200 млн, а также получила разгромные отзывы критиков за пресный сюжет и не самый удачный юмор. На Rotten Tomatoes «Аргайл» получил 33% свежести.
«Я даже ходил в кинотеатры, потому что думал: „Может быть, теперь я потерял сюжет“. Это меня напугало. Я искренне ломаю голову над этим, потому что игнорировать это нельзя. Это не было просто несколько плохих отзывов», — добавил Вон.
По сюжету фильма Аргайл — это вымышленный супергерой, придуманный писательницей-интровертом Элли Конвей. Ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что сюжет в ее новой книге невероятно схож с реальными операциями подпольных организаций. Из‑за этого на нее начинают охоту шпионы.