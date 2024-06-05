«Повезло, что я жива»: Холзи рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Певица Холзи рассказала в своих соцсетях, что борется с тяжелой болезнью. С какой именно, она не уточнила, но отметила в своем посте Общество лейкемии и лимфомы и Альянс по изучению волчанки.
В запрещенной соцсети певица поделилась роликами с разных этапов лечения. На первом видео она потирает ноги от боли, говоря, что чувствует себя «как старуха».
«Я сказала себе, что даю себе еще два года, чтобы быть больной. В 30 лет у меня будет перерождение, и я не буду болеть, буду выглядеть суперсексуально, у меня будет много энергии», — сказала она.
На втором видео Холзи показывает свой первый день лечения.
А на третьем певица, предположительно, записывает новый трек «The End».
Под постом певицу поддержали Рита Ора, Хайди Клум и другие знаменитости. За 16 часов пользователи оставили более 28 тыс. комментариев и поставили более 1,2 млн лайков.
Холзи и раньше открыто рассказывала о своих проблемах со здоровьем. В 2016 году она сообщила, что у нее был диагностирован эндометриоз, а в 2022 году — синдром Элерса — Данлоса, синдром Шегрена, синдром активации тучных клеток (MCAS) и синдром постуральной ортостатической тахикардии.