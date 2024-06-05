Власти Республики Сербской хотят переименовать Сребреницу из‑за ассоциаций с геноцидом

«Некоторые наши люди из Сребреницы говорят, что с них хватит лжи обо всем этом, и теперь запустили инициативу по изменению названия, чтобы Сребреница больше не называлась Сребреницей, а называлась как‑то иначе. Посмотрим, как это будет развиваться», — заявил в интервью RTRS Милорад Додик, президент республики.