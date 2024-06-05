Власти Республики Сербской хотят переименовать Сребреницу из‑за ассоциаций с геноцидом

Власти входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской намерены переименовать Сребреницу, чтобы не напоминать о геноциде. Об этом пишет местное издание N1.
По словам мэра города Младена Груичича, об этом сейчас идут дискуссии с муниципалитетами и представителями партий. Он пояснил, что репутация Сребреницы «запятнана» и отпугивает туристов и инвесторов. Чиновник добавил, что четкие шаги станут известны позже на этой неделе.
«Некоторые наши люди из Сребреницы говорят, что с них хватит лжи обо всем этом, и теперь запустили инициативу по изменению названия, чтобы Сребреница больше не называлась Сребреницей, а называлась как‑то иначе. Посмотрим, как это будет развиваться», — заявил в интервью RTRS Милорад Додик, президент республики.
23 мая Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и объявила 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице. Такую характеристику Международный суд в Гааге дал самому кровавому событию Боснийской войны, который случился в июле 1995 года. В его ходе армия Республики Сербской убила 8372 боснийских мусульманина. По делу были осуждены более 50 человек, в том числе бывший президент республики Радован Караджич, а также командующий армией Ратко Младич.
Власти Республики Сербской до сих пор отрицают геноцид. 30 мая президент Додик в ходе выступления по белградскому телевидению даже заявил, что 11 июля в Сребренице «никто не умер, никто не был убит, не было никаких военных операций».