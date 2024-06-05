«Мы давно ввели Т в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: „Т-кухня“, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — сказано в телеграм-канале компании.