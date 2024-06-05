«Тинькофф» сменил название — теперь это «Т-Банк»

Сегодня в 10:05
Фото: изображение с сайта «Т-Банка»

Банк «Тинькофф» избавился от фамилии основателя — теперь он называется просто «Т-Банк». Об этом компания объявила в телеграм-канале и на сайте.

В соцсетях название уже поменяли, также туда добавили новый логотип с черной буквой Т на белом щите. Прежнее имя пока сохранят в официальных документах. Внешний вид приложений, дизайн карт и банкоматов со временем также изменится на обновленный.

Представители банка называют упрощение имени «логичным шагом и для сотрудников, и для клиентов».

«Мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное», — объясняют в банке

«Мы давно ввели Т в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: „Т-кухня“, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — сказано в телеграм-канале компании.

В компании также отметили, что хотят масштабировать бизнес на международные рынки: «Как нам кажется, бренд „Т‑Банк“ — универсальное решение для этой цели: в какие бы страны мы ни пошли дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен нашим клиентам».

Пресс-служба банка подчеркивает, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме — перевыпускать карты, перезаключать договоры или переустанавливать приложения не потребуется. Однако фамилия Олега Тинькова* пропадет из названия продуктов и сервисов.

О подготовке ребрендинга стало известно еще в 2022 году, после того как бизнесмен продал долю в 35% в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина.

* Олег Тиньков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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