Банк «Тинькофф» избавился от фамилии основателя — теперь он называется просто «Т-Банк». Об этом компания объявила в телеграм-канале и на сайте.
В соцсетях название уже поменяли, также туда добавили новый логотип с черной буквой Т на белом щите. Прежнее имя пока сохранят в официальных документах. Внешний вид приложений, дизайн карт и банкоматов со временем также изменится на обновленный.
Представители банка называют упрощение имени «логичным шагом и для сотрудников, и для клиентов».
«Мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное», — объясняют в банке
«Мы давно ввели Т в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: „Т-кухня“, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — сказано в телеграм-канале компании.
В компании также отметили, что хотят масштабировать бизнес на международные рынки: «Как нам кажется, бренд „Т‑Банк“ — универсальное решение для этой цели: в какие бы страны мы ни пошли дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен нашим клиентам».
Пресс-служба банка подчеркивает, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме — перевыпускать карты, перезаключать договоры или переустанавливать приложения не потребуется. Однако фамилия Олега Тинькова* пропадет из названия продуктов и сервисов.
О подготовке ребрендинга стало известно еще в 2022 году, после того как бизнесмен продал долю в 35% в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина.
* Олег Тиньков внесен Минюстом в реестр иноагентов.