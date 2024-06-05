Российский космонавт стал первым, кто провел в космосе 1000 суток

По словам космонавта, первыми с новым рекордом его поздравили члены экипажа американского сегмента станции и ЦУП в Хьюстоне. «Зарубежные коллеги внимательно отслеживали, когда факт тысячи дней свершится, потому что считают это событие значимой вехой для всей мировой космонавтики. И в своем поздравлении они это отметили», — сказал он.