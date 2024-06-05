Российский космонавт стал первым, кто провел в космосе 1000 суток

Сегодня в 10:30
Фото: Роскосмос

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире, кто провел в космосе суммарно 1000 суток. Об этом сообщает Роскосмос.

С 15 сентября 2023 года он находится в пятом космическом полете. 4 февраля 2023-го он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов.

Кононенко превысил достижение россиянина Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

По словам космонавта, первыми с новым рекордом его поздравили члены экипажа американского сегмента станции и ЦУП в Хьюстоне. «Зарубежные коллеги внимательно отслеживали, когда факт тысячи дней свершится, потому что считают это событие значимой вехой для всей мировой космонавтики. И в своем поздравлении они это отметили», — сказал он.

По статистике Роскосмоса, третье место по нахождению в космосе занимает Юрий Маленченко (более 827 суток). Остальные пять мест также принадлежат россиянам. На девятом месте — первая женщина — командир МКС Пегги Уитсон (более 675 суток).

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