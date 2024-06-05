По хоррору «Хостел» снимут сериал. Главную роль в нем исполнит Пол Джаматти

Оригинальный «Хостел», вышедший на экраны в 2005 году, рассказывает о трех студентах, которые путешествуют по Европе в поисках вечеринок и сексуальных развлечений. На вечеринке в Амстердаме они узнают о существовании хостела, наполненного привлекательными красавицами, в Словакии.