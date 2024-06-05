По хоррору «Хостел» снимут сериал. Главную роль в нем исполнит Пол Джаматти

Сегодня в 10:19
Фото: Showtime

По хоррор-франшизе Илая Рота «Хостел» снимут сериал. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в грядущем проекте исполнит Пол Джаматти. Пока шоу находится на ранней стадии разработки, но уже описывается как триллер с фирменными убийствами Рота и современное переосмысление хоррор-франшизы.

Подробностей сюжета пока нет. Рот выступит режиссером и сценаристом. Когда и в каком онлайн-кинотеатре выйдет новый «Хостел», тоже не уточняется.

Оригинальный «Хостел», вышедший на экраны в 2005 году, рассказывает о трех студентах, которые путешествуют по Европе в поисках вечеринок и сексуальных развлечений. На вечеринке в Амстердаме они узнают о существовании хостела, наполненного привлекательными красавицами, в Словакии.

Они сразу же срываются туда, окрыленные самыми дерзкими сексуальными фантазиями. Однако оказалось, что именно студенты будут удовлетворять чужие фантазии состоятельных маньяков.

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