«ВКонтакте» забрала галочку у писателя Сергея Лукьяненко из‑за недостаточной активности

Администрация «ВКонтакте» забрала галочку верификации у писателя Сергея Лукьяненко («Ночной дозор»). Об этом он сам рассказал на свой страничке.
«Ваш профиль больше не верифицирован. Вы сможете подать новую заявку 17 июня в настройках. Чтобы получить и сохранить галочку, нужно публиковать не меньше 10 историй и 4 других публикаций за 30 дней», — говорится в заявлении службы поддержки.
Писатель подчеркнул, что верификация должна подтверждать личность, а не обязывать к ударному блогерскому труду, «если, конечно, значение слов не сильно изменилось за последние двадцать лет».
«Я даже не могу выразить словами, насколько мне была важна верификация. Получить и сохранить галочку — что может быть важнее для русского писателя? Увы, увы, но написание иных, не столь важных, текстов не позволяет мне публиковать каждый месяц 10 историй и еще 4 экземпляра какого‑то говна», — добавил Лукьяненко.
Писатель также предложил взять какую‑нибудь его книжку, нарезать из нее историй, а обложку скурить в трубочку и передать креативщикам соцсети.