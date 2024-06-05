«ВКонтакте» забрала галочку у писателя Сергея Лукьяненко из‑за недостаточной активности

«Я даже не могу выразить словами, насколько мне была важна верификация. Получить и сохранить галочку — что может быть важнее для русского писателя? Увы, увы, но написание иных, не столь важных, текстов не позволяет мне публиковать каждый месяц 10 историй и еще 4 экземпляра какого‑то говна», — добавил Лукьяненко.