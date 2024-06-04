У Райли появляется ностальгия в финальном трейлере «Головоломки-2»

Вчера в 20:20
Фото: Pixar/YouTube

Pixar и Disney поделились финальным трейлером мультфильма «Головоломка-2». Он посвящен старым и новым эмоциям главной героини Райли, которая ко второй части успела стать подростком.

К команде чувств в ее голове присоединились Тревожность, Зависть, Смущение, Скука и Ностальгия (ее впервые показали в финальном трейлере). Конечно, старые эмоции никуда не делись.

С помощью новых эмоций (а зачастую вопреки им) Райли предстоит решить проблемы, с которыми подростки сталкиваются в старшей школе: найти друзей, преуспеть в спорте и попросту вырасти.

Над сценарием «Головоломки-2» работала Мег ЛеФов, придумавшая историю первой части. Режиссером выступил Келси Манн, снявший «Хорошего динозавра». Премьера мультфильма намечена на 14 июня.

Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Главная героиня — 11-летняя школьница по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помогать решать проблемы. Но, когда в жизни Райли появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.

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