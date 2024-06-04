«Мне потребовалась секунда, чтобы узнать его»: в Британии кота вернули хозяину спустя 12 лет

Кот Арти пропал из дома Тео-Уилла МакКенны в 2012 году, когда его семья переезжала из английского Честера в город Коннас-Куэй в Уэльсе. Расстояние между населенными пунктами 11 километров.
При переезде 17-летний на тот момент Тео-Уилл не мог перевезти питомца и ухаживать за ним сам, поскольку учился в колледже и нечасто бывал дома. Однажды его мама сказала, что Арти не вернулся с прогулки. Владелец кота провел шесть месяцев, разыскивая его, но в конце концов потерял надежду найти питомца.
В итоге Арти обнаружили лишь через 12 лет, когда коту уже было 16. Питомец четыре дня сидел в одном из частных дворов, и жители дома решили отвезти его к ветеринару. Там у кота обнаружили микрочип, зарегистрированный на мать Тео-Уилла по старому адресу семьи.
Когда выяснилось, что владельцы кота там больше не живут, ветеринары связались со службой помощи животным. Волонтеры разметили фотографию Арти в соцсетях, чтобы найти его хозяев. Пост увидел друг МакКенны, который отправил сообщение владельцу питомца. «Мне потребовалась секунда, чтобы узнать его, но он выглядел таким потрепанным и тощим», — поделился Тео-Уилл.
В центре помощи животным Арти сделали несколько операций — удалили злокачественные новообразования в ушах и пару зубов, вылечили гипертиреоз. Ему также назначили лечение.
Сейчас Арти живет вместе с Тео-Уиллом и его другим котом. «Он мурлычет каждый раз, когда я подхожу к нему. Мой другой кот был немного насторожен, но мы уже приучаем их к запаху друг друга. Это медленный процесс, но я абсолютно уверен, что все будет в порядке», — поделился владелец питомца.