«Мне потребовалась секунда, чтобы узнать его»: в Британии кота вернули хозяину спустя 12 лет

Сейчас Арти живет вместе с Тео-Уиллом и его другим котом. «Он мурлычет каждый раз, когда я подхожу к нему. Мой другой кот был немного насторожен, но мы уже приучаем их к запаху друг друга. Это медленный процесс, но я абсолютно уверен, что все будет в порядке», — поделился владелец питомца.