Вышел жуткий трейлер фильма «Чужой: Ромул»

20th Century Studios выпустила полноценный трейлер фильма «Чужой: Ромул». Его премьера запланирована на 16 августа.
Ролик наполнен множеством мрачных моментов, когда экипаж пытается выжить после встречи с жуткими тварями с другой планеты. «Исследуя глубины заброшенной космической станции, группа молодых космических колонизаторов сталкивается лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во вселенной», — гласит синопсис.
Действие ленты развивается через двадцать лет после событий первого фильма франшизы. Сюжет рассказывает о двух подростках, которые живут на захолустной планете. В попытке сбежать с нее они забираются на борт заброшенного космического корабля.
Они думают, что наконец вытянули свой билет в жизнь. Однако вскоре подростки осознают, что на корабле за ними охотится нечто ужасающее.
Главные роли в фильме исполнили Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я», «Тихоокеанский рубеж-2»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Дэвид Джонссон («Ржаной переулок»), Арчи Рено («Тень и кость») и Спайк Ферн («Солнце мое»).
Кресло режиссера занял Феде Альварес. Он также написал сценарий совместно с Родольфо Саягесом, с которым они вместе работали над фильмами «Зловещие мертвецы. Черная книга» и «Не дыши». В качестве продюсера выступил создатель франшизы Скотт.
Последний фильм по вселенной «Чужого», постановщиком которого выступил Ридли Скотт, стал «Чужой: Завет» 2017 года. Картина была встречена смешанными отзывами: на Rotten Tomatoes лента набрала 66% одобрительных отзывов на основе 334 рецензий со средним рейтингом 6,3 из 10, а Metacritic дал оценку в 65 баллов из 100 по результатам 52 рецензий.