Участницу «Битвы экстрасенсов» Полынь задержали по подозрению в экстремизме

В Подмосковье задержали главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, известную зрителям «Битвы экстрасенсов» как Алена Полынь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В подмосковном управлении СК отметили, что Суликову подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По версии следствия, она продавала литературу с призывами к насилию против священников РПЦ, и публиковала видео, унижающие чувства верующих.
В квартире у Суликовой прошли обыски. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что обыск связан с делом о мошенничестве, заведенном на женщину.
На сайте «Империи сильнейших ведьм», основанной Суликовой, продаются курсы магии, ритуальная атрибутика, такая как бубны, маски и фигуры языческих богов, а также бутылочки для зелий и ингредиенты для них.
Через сайт организации можно пожертвовать деньги участникам российской военной операции на Украине. На ютуб-канале Алены Полынь есть видео, на котором участницы «Империи сильнейших ведьм» проводят «шабаш в поддержку Владимира Путина», заметил «Коммерсант».
На личной странице во «ВКонтакте» Суликова описывает себя как «ведающую Мать, общественного деятеля, мецената».