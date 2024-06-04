Участницу «Битвы экстрасенсов» Полынь задержали по подозрению в экстремизме

Сегодня в 18:15
Фото: Алена Полынь/VK

В Подмосковье задержали главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, известную зрителям «Битвы экстрасенсов» как Алена Полынь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В подмосковном управлении СК отметили, что Суликову подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По версии следствия, она продавала литературу с призывами к насилию против священников РПЦ, и публиковала видео, унижающие чувства верующих.

В квартире у Суликовой прошли обыски. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что обыск связан с делом о мошенничестве, заведенном на женщину.

На сайте «Империи сильнейших ведьм», основанной Суликовой, продаются курсы магии, ритуальная атрибутика, такая как бубны, маски и фигуры языческих богов, а также бутылочки для зелий и ингредиенты для них.

Через сайт организации можно пожертвовать деньги участникам российской военной операции на Украине. На ютуб-канале Алены Полынь есть видео, на котором участницы «Империи сильнейших ведьм» проводят «шабаш в поддержку Владимира Путина», заметил «Коммерсант».

На личной странице во «ВКонтакте» Суликова описывает себя как «ведающую Мать, общественного деятеля, мецената».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами