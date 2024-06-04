В США компанию по разведению биглей оштрафовали на 35 млн за жестокое обращение с животными

В США компанию, занимавшуюся разведением собак для медицинских исследований, оштрафовали на рекордные 35 млн долларов. Об этом сообщает Би-би-си.
На завод по разведению биглей в округе Камберленд штат Вирджиния, принадлежащий компании Envigo RMS, подало иск Министерство юстиции США. Предприятие обвинили в многочисленных актах жестокого обращения с животными.
Инспекторы обнаружили, что некоторых собак убивали, вместо того чтобы предоставить им элементарную ветеринарную помощь при заболеваниях, которые легко вылечить. Животных также кормили пищей, содержащей личинки, плесень и фекалии, а некоторым кормящим самкам не давали ничего есть.
Согласно судебным протоколам, только за семь месяцев в 2021 году в приюте погибло около 300 щенков — «по неизвестным причинам».
Федеральное расследование против Inotiv — материнской компании Envigo RMS и Envigo Global Services — началось в мае 2022 года. Тогда из приюта в Камберленде спасли 4000 биглей. Местные власти в ходе обыска нашли в приюте 450 животных в тяжелом физическом состоянии. В этом же году Минюст США и Агентство по охране окружающей среды добились освобождения всех 4000 собак из приюта. Тогда приюты для животных начали общенациональную кампанию по поиску для собак новых хозяев, и многим из биглей вскоре удалось найти дом.
3 июня Министерство юстиции США заявило, что Envigo признала вину в сознательном нарушении закона о защите о животных. В частности, компания согласилась, что не предоставила адекватную ветеринарную помощь, достаточное количество персонала и безопасные условия для жизни собак.
Другая дочерняя компания, Envigo Global Services, призналась, что нарушила закон о чистой воде, не очищая должным образом сточные воды, что отрицательно влияло на здоровье собак и окружающую среду. Предприятия принесли извинения за причиненный ими вред.
«Envigo продвигала бизнес-культуру, в которой прибыль и удобство ставятся выше соблюдения закона», — заявил прокурор Кристофер Кавано. Он отметил, что с 2019 по 2022 год Envigo и Inotiv получили 16 млн долларов за счет продажи 15 тыс. биглей.
Назначенный Envigo штраф в 35 млн долларов американский Минюст назвал крупнейшим когда‑либо выписанным по закону о защите животных. Соглашение предусматривает, что компания выплатит 22 млн долларов правительству США, около 1,1 млн оперативной группе по защите животных штата Вирджиния и примерно 1,9 млн Обществу защиты животных США за помощь в спасении биглей. Предприятие также согласилось не разводить собак в течение следующих пяти лет.