В США компанию по разведению биглей оштрафовали на 35 млн за жестокое обращение с животными

Федеральное расследование против Inotiv — материнской компании Envigo RMS и Envigo Global Services — началось в мае 2022 года. Тогда из приюта в Камберленде спасли 4000 биглей. Местные власти в ходе обыска нашли в приюте 450 животных в тяжелом физическом состоянии. В этом же году Минюст США и Агентство по охране окружающей среды добились освобождения всех 4000 собак из приюта. Тогда приюты для животных начали общенациональную кампанию по поиску для собак новых хозяев, и многим из биглей вскоре удалось найти дом.