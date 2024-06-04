В штате Аризона Джордж Франдсен, которому принадлежит рекорд Гиннесса по самой большой коллекции окаменевших фекалий, открыл музей, в котором выставил свои находки. Об этом сообщает Би-би-си.
Музей носит название «Какузей» («Poozeum»). В нем представлены тысячи окоменевших фекалий, включая одну из самых больших когда‑либо найденных.
По словам Франдсена, он решил открыть музей из‑за отсутствия окаменелых какашек в других подобных образовательных местах.
Изначально «Какузей» был основан в 2014 году как виртуальный ресурсный центр, но в прошлом месяце открыл свои двери в постоянном месте. Франдсен начал собирать копролиты после того, как впервые увидел один из них в подростковом возрасте в магазине камней и окаменелостей в штате Юта.