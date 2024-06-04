Изначально «Какузей» был основан в 2014 году как виртуальный ресурсный центр, но в прошлом месяце открыл свои двери в постоянном месте. Франдсен начал собирать копролиты после того, как впервые увидел один из них в подростковом возрасте в магазине камней и окаменелостей в штате Юта.