«Фурри к нам отношения не имеют»: в Тюмени полиция пришла на сходку квадроберов

«Приезжала и видела, что он старший у них, собирает эти сходки. Я видела, что на них часто нападают, ненормальные люди какие‑то. В последний раз девушка вообще пьяная была, она подошла и начала их материть. И он очень достойно дал ей отпор», — рассказывает женщина.