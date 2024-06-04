«Фурри к нам отношения не имеют»: в Тюмени полиция пришла на сходку квадроберов

В Тюмени сходку квадроберов сорвала полиция. Подростки в масках животных играли в парке, когда к ним пришли сотрудники МВД. Об этом пишет 72.ru
3 мая в парке находились около десяти детей, старшему из них чуть больше 17 лет, он носит маску льва. Парень по прозвищу Атлас собирает такие ивенты в качестве исследования для работы по учебе, в тюменском сообществе состоят около 120 ребят от 9 до 16 лет.
«Есть фурри — они к нам никакого отношения не имеют. Фурри — это больше творчество. Они увлекаются антропоморфными персонажами, животными. Создают костюмы, надевают их, встречаются с фанатами. А у квадроберов наклонность больше в спорт. Все остальное, те же маска и хвост, это лишь атрибуты», — объяснил разницу журналистам Атлас.
Подростки выбирают себе любимых зверей, придумывают образы и начинают им подражать: бегают, скачут, играют, валяются в траве. Маски заказывают у мастеров или на маркетплейсах.
«Я как бы рысь. Я ощущаю себя рысью. Мне просто понравилось это животное, у него похожее телосложение: такие же крупные и длинные ноги, как у меня», — рассказывает 12-летняя участница.
Хотя их встречи проходят уже несколько месяцев, в этот раз на нее приехали 15 оперативников и патрульных. Поводом стал анонс мероприятия, который «оброс вымышленными подробностями о том, что руководят движением взрослые люди, а слова „сходка“ и „куратор“ лишь подогрели интерес общественности и привлекли внимание полицейских», отмечают корреспонденты издания.
О задержании кого‑либо из ребят не сообщается, силовики лишь опросили подростков и покинули парк.
Мать одной из участниц поначалу относилась к увлечению дочери с тревогой, в том числе из‑за присутствия старшего Атласа, но потом познакомилась с ним и убедилась, что девочке ничего не угрожает.
«Приезжала и видела, что он старший у них, собирает эти сходки. Я видела, что на них часто нападают, ненормальные люди какие‑то. В последний раз девушка вообще пьяная была, она подошла и начала их материть. И он очень достойно дал ей отпор», — рассказывает женщина.
Впрочем, войну квадроберам уже объявила депутатка Госдумы Татьяна Буцкая. Парламентарий уверена, что участники сходок «иногда агрессивно ведут себя или даже нападают на других людей».
Она обратила внимание на правило подростков: «Всегда и в любой ситуации слушать и подчиняться куратору и его помощникам, всем указаниям, рекомендациям, несмотря ни на что. Всегда обо всем спрашивать куратора».
«В беседе Ордена состоят дети до 12 лет. Они обмениваются фотографиями хвостов и ошейников, а также делятся способами, „как их приручить“», — рассказывает Буцкая, обещает отправить запрос в правоохранительные органы и сетует, что «совершенно точно это опасно для психического здоровья детей и с этим нужно бороться».
Омбудсмен по правам ребенка в Тюменской области считает, что подростки не делают ничего предосудительного. В комментарии «Подъему» он называет сходки игрой и отмечает, что «сейчас тоже усиленно мяукает», играя с внучкой в котят.
«У нас они пока ничего предосудительного не делали. С точки зрения поведенческих всех вещей и возраста этих детей — это игра. У нас есть вопросы к организатору, есть тревожные моменты, у меня в планах встретиться с ним», — говорит Андрей Степанов.
«Полиция вела себя корректно, обращений в наш адрес ни от родителей, ни от этих детей нет. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией», — подчеркнул он.
«Очень надеюсь, что ни в какие негативные сценарии мы не уйдем. Будем надеяться, что поиграют, и все. Это подражание, имитация, маленькие дети играют, большие играют, мы же не против, если дети играют в какие‑то другие игры, подражают взрослым. Я сейчас тоже усиленно мяукаю, потому что растет маленькая внучка, и ей нравится быть котенком, и мы играем в котят. Ничего плохого», — добавил омбудсмен.