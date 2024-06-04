«Прогулки с динозаврами» вернутся на экраны спустя 25 лет

Научно-популярный сериал «Прогулки с динозаврами» вернется спустя 25 лет. Об этом сообщает Deadline.
Проект уже запущен в производство. Его премьера состоится в 2025 году. Каждый эпизод сериала расскажет об отдельном динозавре, останки которого сейчас раскапывают археологи.
Эксперты с помощью самых современных визуальных эффектов покажут, как эти доисторические существа жили, охотились, сражались и умирали.
Среди них будут: спинозавр — самый крупный плотоядный динозавр, когда‑либо ходивший по земле, юный трицератопс, сражающийся с хищным тираннозавром в Северной Америке, и одинокий гигантский лузотитан, рискующий всем ради любви в Португалии.
«Совершенно новое поколение зрителей скоро влюбится в „Прогулки с динозаврами“. Оригинальный сериал был одним из самых захватывающих фактологических шоу всех времен, и его переосмысление опирается на это удивительное наследие.
Каждый эпизод базируется на самых последних научных данных, но при этом наполнен драматизмом, что делает этот сериал интересным как для любителей динозавров, так и для тех, кто просто хочет, чтобы ему рассказали замечательную историю», — отметил глава отдела Би-би-си по заказу специализированных документальных программ Джек Бутл.