«Прогулки с динозаврами» вернутся на экраны спустя 25 лет

Каждый эпизод базируется на самых последних научных данных, но при этом наполнен драматизмом, что делает этот сериал интересным как для любителей динозавров, так и для тех, кто просто хочет, чтобы ему рассказали замечательную историю», — отметил глава отдела Би-би-си по заказу специализированных документальных программ Джек Бутл.