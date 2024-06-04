Игрока «Рубина» оштрафовали и условно дисквалифицировали за шутку

Игрок футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков получил штраф в 100 тыс. рублей и условную дисквалификацию на три месяца за шутку. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Поводом стали слова Безрукова, которые он сказал после матча 21-то тура чемпионата России, в котором «Рубин» выиграл у «Зенита» со счетом 2:0. После победы Руслан сказал в прямом эфире «Матч ТВ»: «Краснодар, ждем денежки на карту».
Заседание по делу Безрукова неоднократно переносилось и в итоге состоялось 4 июня.
Условная дисквалификация — это отложенное наказание на срок, определенный оргкомитетом. При повторном нарушении со стороны условно наказанного игрока к сроку его новой дисквалификации добавляется срок старой условной дисквалификации.
Чемпионат России закончился 25 мая. Первое место в нем занял «Зенит», набравший 57 очков. На втором месте «Краснодар», на третьем «Динамо» — у обеих этих команд всего на одно очко меньше, чем у ставшего чемпионом «Зенита». «Рубин» занял восьмое место, набрав 42 очка.