Игрока «Рубина» оштрафовали и условно дисквалифицировали за шутку

Поводом стали слова Безрукова, которые он сказал после матча 21-то тура чемпионата России, в котором «Рубин» выиграл у «Зенита» со счетом 2:0. После победы Руслан сказал в прямом эфире «Матч ТВ»: «Краснодар, ждем денежки на карту».