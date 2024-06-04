Учителя истории, уехавшего в Черногорию, обвинили в сексуализированном насилии над учениками

«У меня не было ощущения, что он врет, он был сам явно расстроен это ситуацией. Но про себя я поняла и решила, что не готова брать его в школу, поскольку у меня нет возможности установить правду, а подвергать детей даже умозрительному риску я не готова, о каком бы блестящем преподавателе речь ни шла».



Марико Монахова