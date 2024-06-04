Учителя истории, уехавшего в Черногорию, обвинили в сексуализированном насилии над учениками

Преподавателя истории, обществознания и социологии Петра Друзяку обвинили в сексуализированном насилии над учениками. Пост опубликовала бывшая коллега Друзяка Марико Монахова на своей странице в фейсбуке*.
Преподавательница рассказала, что познакомилась с Петром в 2019 году, когда работала в «Школе великих открытий». По ее словам, тогда Друзяка преподавал онлайн, а «дети 6, 7, 8 класса не только сидели и слушали, но и бесконечно обсуждали его уроки». Монахова сказала, что не заметила тогда никаких «тревожных звоночков» за коллегой. Друзяка показался ей «включенным и деятельным» преподавателем, который «четко держится в рамках этики общения „ученик-учитель“».
После начала боевых действий на территории Украины Монахова вместе с семьей переехала в Черногорию и решила открыть новую школу, в которую позвала Петра. Он отказался, заявив, что останется в России, но вскоре все же переехал в Черногорию.
В апреле 2023 года, по словам женщины, Петр приехал к ней в гости и упомянул об уголовном деле, по которому его обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему. Друзяка заверил коллегу, что между ним и учеником «ничего не было», а его подбадривание ребенка в переписке «интерпретировали как ухаживание».
«У меня не было ощущения, что он врет, он был сам явно расстроен это ситуацией. Но про себя я поняла и решила, что не готова брать его в школу, поскольку у меня нет возможности установить правду, а подвергать детей даже умозрительному риску я не готова, о каком бы блестящем преподавателе речь ни шла», — поделилась Монахова.
Ей показалось странным, что переписка может тянуть на уголовное дело, но она предположила, что поводом для уголовного преследования могла быть антивоенная позиция Друзяки. При этом Монахова знала, что иногда фундамент для злоупотреблений закладывает груминг«Ухаживание», долговременное установление взрослым близких, доверительных отношений с ребенком с целью завоевания доверия и последующей сексуальной эксплуатации. , который может со стороны выглядеть безобидным.
Вскоре ей и другим преподавателям в Черногории написала коллега. Она рассказала о своем ученике, который готов был поделиться историей с участием бывшего коллеги Монаховой. Молодой человек рассказал, что в возрасте 15 пережил сексуализированное насилие со стороны Друзяки.
Тогда Друзяка работал преподавателем философии, а также логики и аргументации старших классов школы. Он также участвовал в выездной «Школе Пифагора». В один из таких выездов он позвал восьмиклассника. По словам женщины, вскоре поездки стали регулярными.
В телефонном разговоре с Монаховой, Друзяка признал правдивость истории, сказав, что это «было давно», и с тех пор «„пересмотрел свои взгляды“, что допустимо, а что нет в отношениях „ученик-учитель“».
Вскоре преподавательница узнала, что один из учеников ее школы занимается у Петра онлайн, а иногда встречается с ним в жизни. Она попросила Друзяку прекратить встречи, которые сочла неэтичными, на что получила ответ, что «мол, он слишком хорош как преподаватель» и «продолжит занятия в том виде, в каком считает нужным».
От мамы того же ученика она узнала, что еще в Москве ее сын учился в школе, где работал Друзяка и в 2022 или 2023 году был уволен, по словам родителей, за распитие алкоголя с учениками в квартире. Монахова отметила, что, посоветовавшись с коллегами, не смогла не придать ситуацию огласке.
«Афиша Daily» запросила комментарий у Петра Друзяки. На момент публикации он не ответил нам и никак не прокомментировал обвинения в соцсетях.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.