Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

На фестивале в Иваново покажут:

1. Драмеди о трех подругах «Взрослые» режиссерки Екатерины Тодоровской (Okko).

2. Актуальное драмеди с Милошем Биковичем в главной роли «Дайте шоу!» Дмитрия Литвиненко («Иви»).

3. Скетч-комедию «Демис и Марина» Саши Абдуллаева (ТНТ).

4. Комедию с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой «жЫЫЫзнь», Эмиля Никогосяна и Александра Бойкова (ТНТ, Premier).

5. Мелодраму «Ландыши» Александра Карпиловского (Wink).

6. Детский детектив о юной сыщице «Любопытная Варвара» Юрия Коробейникова (Wink).

7. Роуд-муви о взрослении и дружбе «Она такая классная» Александра Домогарова младшего (Kion).

8. Остросюжетный детектив по роману Юлиана Семенова «Противостояние» Тимура Алпатова (Первый канал).

9. Независимое драмеди «Теория большой лжи» Алисы Шитиковой.

10. Спин-офф «Новенького» «Трудная» Оксаны Барковской (Start).

11. Курортную комедию с Анной Михалковой и Любовью Аксеновой «Убойный отпуск» Сергея Дьячковского (Kion).

12. Комедию «Хрущевский синдром: Пора взрослеть» Ники Яковлевой (Okko).

13. Криминальную драму «Черная бухгалтерия» Руслана Данилевича (ТНТ).

14. Драму о петербургской богеме начала XX века «Чистые» Николая Хомерики (Wink).

15. Детектив о старорусской общине в Аргентине «Эль Русо» Сергея Мокрицкого (Premier).