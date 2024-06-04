Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

Фестиваль сериалов «Пилот» назвал проекты, которые попали в конкурсную программу этого года. Мероприятие пройдет с 20 по 23 июня в Иваново.
Основную конкурсную программу этого года отобрали сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев и писатель и сценарист Сергей Минаев. В нее попали 15 российских шоу. Еще 10 проектов покажут в программе «Проекты в производстве» в рамках делового форума «Пилот. Точки взлета».
На фестивале в Иваново покажут:
1. Драмеди о трех подругах «Взрослые» режиссерки Екатерины Тодоровской (Okko).
2. Актуальное драмеди с Милошем Биковичем в главной роли «Дайте шоу!» Дмитрия Литвиненко («Иви»).
3. Скетч-комедию «Демис и Марина» Саши Абдуллаева (ТНТ).
4. Комедию с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой «жЫЫЫзнь», Эмиля Никогосяна и Александра Бойкова (ТНТ, Premier).
5. Мелодраму «Ландыши» Александра Карпиловского (Wink).
6. Детский детектив о юной сыщице «Любопытная Варвара» Юрия Коробейникова (Wink).
7. Роуд-муви о взрослении и дружбе «Она такая классная» Александра Домогарова младшего (Kion).
8. Остросюжетный детектив по роману Юлиана Семенова «Противостояние» Тимура Алпатова (Первый канал).
9. Независимое драмеди «Теория большой лжи» Алисы Шитиковой.
10. Спин-офф «Новенького» «Трудная» Оксаны Барковской (Start).
11. Курортную комедию с Анной Михалковой и Любовью Аксеновой «Убойный отпуск» Сергея Дьячковского (Kion).
12. Комедию «Хрущевский синдром: Пора взрослеть» Ники Яковлевой (Okko).
13. Криминальную драму «Черная бухгалтерия» Руслана Данилевича (ТНТ).
14. Драму о петербургской богеме начала XX века «Чистые» Николая Хомерики (Wink).
15. Детектив о старорусской общине в Аргентине «Эль Русо» Сергея Мокрицкого (Premier).
Еще одним проектом вне конкурса станет открывающий фестиваль исторический детектив Анны Матисон «Плевако» с Сергеем Безруковым в роли легендарного российского адвоката. Сериал будет выходить на НТВ и Premier.