Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай, передает ТАСС.
Политик заявил, что пойдет на выборы главы Республики и намерен заручиться поддержкой ее жителей. Ранее эту должность занимал Олег Хорохордин. Он сообщил, что покидает пост в связи с переходом на новую работу.
Андрей Турчак работал первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ с 23 сентября 2020 года. С 2017-го он исполняет должность секретаря генерального совета партии «Единая Россия».
С началом боевых действий на территории Украины он попал под персональные санкции 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.