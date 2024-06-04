Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Сегодня в 13:48
Фото: er.ru

Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай, передает ТАСС.

Политик заявил, что пойдет на выборы главы Республики и намерен заручиться поддержкой ее жителей. Ранее эту должность занимал Олег Хорохордин. Он сообщил, что покидает пост в связи с переходом на новую работу.

Андрей Турчак работал первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ с 23 сентября 2020 года. С 2017-го он исполняет должность секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

С началом боевых действий на территории Украины он попал под персональные санкции 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.

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