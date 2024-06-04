Во Внуково нашли аудиоколонку с марихуаной в посылке из Калифорнии

Сегодня в 13:05
Фото: ФТС России

В почтовом хабе во Внуково служебная собака обнаружила марихуану в посылке из Калифорнии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В посылке была коробка с детскими игрушками. Из нее таможенники достали протативную аудиоколонку, внутри которой оказались 13 пакетов с травой весом 700 грамм.

«В ходе следствия оперативники вышли на 29-летнего заказчика. В его квартире обнаружили еще полкилограмма марихуаны», — отметили в ФТС. Мужчину задержали. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В марте таможенники нашли в Большом порту Петербурга 11 килограмм кокаина. Брикеты с порошком обнаружили в контейнере с бананами, прибывшем из бельгийского Антверпена.

Стоимость найденных наркотиков на черном рынке превышает 165 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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