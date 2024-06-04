В США учитель устроил театрализованный аукцион рабов на уроке

В Бостоне учителя начальной школы отстранили от работы за то, что он провел театрализованный шуточный аукцион рабов. Об этом сообщает The Guardian.
Имя и пол учителя не раскрываются. Директор школы Грегори Мартино извинился за поведение преподавателя и заявил, что «проведение имитации рабского аукциона неприемлемо».
«Симуляции или ролевые игры при обучении историческим злодеяниям или травмам неуместны», — сказал он. По его словам, они «принижают опыт жертв» и травмируют учеников, принадлежащих к расовым меньшинствам.
Учитель провел театрализованный аукцион рабов во время урока истории, посвященного экономике южных колоний США. Он попросил двух учеников, представляющих расовые меньшинства, сыграть роли рабов. При этом преподаватель вынес на обсуждение перед остальными детьми их особенности — цвет кожи, зубы, физическую силу.
Спустя несколько месяцев тот же учитель произнес слово на букву Н, читая вслух текст книги, хотя в нем этого ругательства не было. Ученик, пожаловавшийся на поведение учителя, был «неподобающе наказан» педагогом.