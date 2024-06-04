В России на треть снизились закупки лекарств для ВИЧ-положительных россиян

Сегодня в 11:58
Фото: Diana Polekhina/Unsplash

В 2023 году на 29% сократилось финансирование Минздравом РФ централизованных закупок антиретровирусных (АРВ) препаратов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей группы «Здравресурс».

Сумма, потраченная ведомством в 2023 году на закупку препаратов, снизилась по сравнению с 2022 годом на 11 млрд рублей и составила 27,35 млрд. По данным «Здравресурса», такого количества препаратов хватило бы для того, чтобы обеспечить лечением только около 400 тыс. пациентов с ВИЧ.

Авторы отчета отметили, что в середине 2022 года министерство провело аукционы за счет части средств федерального бюджета будущего, 2023 года. Таким образом, в закупочный цикл 2023 года Минздрав вступил с меньшим бюджетом.

Согласно статистике Роспотребнадзора, общее количество людей, живущих с ВИЧ, выросло с 943 999 человек в 2017 году до 1 197 410 в 2023 году. По данным Минздрава, число людей с ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, выросло на 18% — с 724 415 человек в 2017 году до 855 142 в 2023 году.

Количество людей, получающих антиретровирусную терапию, выросло на 118,2% — с 346 132 человек в 2017 году до 755 108 в 2023 году.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами