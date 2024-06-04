В России на треть снизились закупки лекарств для ВИЧ-положительных россиян

Согласно статистике Роспотребнадзора, общее количество людей, живущих с ВИЧ, выросло с 943 999 человек в 2017 году до 1 197 410 в 2023 году. По данным Минздрава, число людей с ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, выросло на 18% — с 724 415 человек в 2017 году до 855 142 в 2023 году.