Внук Оппенгеймера приехал в Хиросиму и призвал не допустить повторения ядерных ударов

«Сейчас самое время поучиться советам моего деда, который призывал к международной солидарности и миру во всем мире. Благодаря визиту в Хиросиму я узнал о последствиях атомной бомбардировки. Теперь я уверен, что мы не должны применять никакие виды бомб, включая атомные», — подчеркнул Оппенгеймер.