Внук Оппенгеймера приехал в Хиросиму и призвал не допустить повторения ядерных ударов

Внук физика и создателя американской атомной бомбы Чарльз Оппенгеймер встретился с пережившими атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщает Kyodo.
По его словам, сейчас мир вступает в новую фазу большей опасности, чем когда‑либо прежде, а потому необходимо наладить сотрудничество между США, Китаем и Россией, и способствовать этому могла бы Япония.
«Сейчас самое время поучиться советам моего деда, который призывал к международной солидарности и миру во всем мире. Благодаря визиту в Хиросиму я узнал о последствиях атомной бомбардировки. Теперь я уверен, что мы не должны применять никакие виды бомб, включая атомные», — подчеркнул Оппенгеймер.
Он также предложил использовать ядерную энергию для борьбы с изменением климата. «Мы можем использовать ту же науку и технологии, чтобы спасти мир, а не разрушить его», — сказал Оппенгеймер.
В годы Второй мировой войны Роберт Оппенгеймер руководил «Манхэттенским проектом» по разработке американской ядерной бомбы. В 1945 году США провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.