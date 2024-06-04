Внук Оппенгеймера приехал в Хиросиму и призвал не допустить повторения ядерных ударов

Сегодня в 09:45
Фото: Terence Starkey/Unsplash

Внук физика и создателя американской атомной бомбы Чарльз Оппенгеймер встретился с пережившими атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщает Kyodo.

По его словам, сейчас мир вступает в новую фазу большей опасности, чем когда‑либо прежде, а потому необходимо наладить сотрудничество между США, Китаем и Россией, и способствовать этому могла бы Япония.

«Сейчас самое время поучиться советам моего деда, который призывал к международной солидарности и миру во всем мире. Благодаря визиту в Хиросиму я узнал о последствиях атомной бомбардировки. Теперь я уверен, что мы не должны применять никакие виды бомб, включая атомные», — подчеркнул Оппенгеймер.

Он также предложил использовать ядерную энергию для борьбы с изменением климата. «Мы можем использовать ту же науку и технологии, чтобы спасти мир, а не разрушить его», — сказал Оппенгеймер.

В годы Второй мировой войны Роберт Оппенгеймер руководил «Манхэттенским проектом» по разработке американской ядерной бомбы. В 1945 году США провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами