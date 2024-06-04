Like a Dragon: Yakuza получит сериальную адаптацию

У проекта будут два режиссера. Масахару Такэ известен по работе над «Обнаженным режиссером» и «Любовью за 100 иен», а Такимото Кэнго в прошлом снимал мини-сериалы «Учитель в маске», «Осколки» и два сезона «Дрожи». Кроме того, над сценарием работает автор сюжета «Сотни» Шон Крауч.