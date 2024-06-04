Like a Dragon: Yakuza получит сериальную адаптацию

Сегодня в 09:49
Фото: Prime Video

Prime Video анонсировал сериал по видеоигре Like a Dragon: Yakuza. Проект получит 6 серий и начнет выходить с 24 октября, говорится в посте в соцсетях стримингового сервиса Amazon.

Сюжет «Like a Dragon» будет разделен пополам. Похоже, он будет основан на первой части серии Yakuza.

Действие первых трех серий происходит в районе Токио Кабуки-тё в 1995 году, а второй части — в 2005-м, уточняет Variety. Временной скачок между ними объясняется тюремным сроком главного героя, бойца якудза Кадзумы Кирю.

История расскажет о становлении, друзьях детства и последствиях решений грозного и бесподобного бандита с сильным чувством справедливости, долга и человечности. Создатели также обещают много экшна.

У проекта будут два режиссера. Масахару Такэ известен по работе над «Обнаженным режиссером» и «Любовью за 100 иен», а Такимото Кэнго в прошлом снимал мини-сериалы «Учитель в маске», «Осколки» и два сезона «Дрожи». Кроме того, над сценарием работает автор сюжета «Сотни» Шон Крауч.

В роли Кирю появится Рема Такэути, снявшийся в сериале «Наездник в маске» и «Детективе Пикачу», а также озвучивший священника Наою Кёдо в аниме «Синий экзорцист».

Расскажите друзьям
Теги:
Amazon
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами