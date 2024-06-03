Майли Сайрус рассказала, что занимается спортом на каблуках

«Мне бы хотелось снова играть. Но роль должна быть по-настоящему правильной, поскольку это трудно для людей — видеть меня в прошлом и поверить в нового персонажа. Героиня должна быть или продолжением меня, или кем‑то — или чем‑то — с личностью, которая сможет возобладать над моей собственной. Мне понадобится персонаж, который будет больше меня», — сказала Сайрус.