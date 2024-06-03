Майли Сайрус рассказала, что занимается спортом на каблуках

Американская певица Майли Сайрус рассказала в интервью изданию W Magazine, что занимается спортом почти всегда на каблуках, чтобы подготовиться к выступлениям.
Артиска призналась, что взяла на вооружение лозунг профессиональных спортсменов «Тренируйся так, как выступаешь». «Вот поэтому в тренируюсь на каблуках», — пояснила она.
«Тренажерный зал выглядит очень сурово, но у меня есть босоножки от Gucci цвета слоновой кости, они напоминают мне о Мэрилин Монро», — сказала Сайрус.
Она отметила, что «заинтересована в феминизации пространства для тренировок, поскольку большая часть оборудования для воркаута уродлива».
Сайрус не стала подробно делиться секретами своих тренировок и призналась, что в последние годы стала жить значительно более замкнутой жизнью. На фоне этого певица подружилась со своей коллегой Бейонсе.
«Она такая же. Часть наших взаимоотношений — это безопасность друг с другом. Совместное написание песен или работа — это только маленькая часть отношений с ней — или с Долли [Партон], или с кем угодно. Наши публичные личности находятся в отношениях, но и сами мы — в отношениях», — поделилась Сайрус.
Артистка также призналась, что ее образ жизни в данный момент «невероятно чист». «Трезвость — большая часть этого», — подчеркнула она.
Сайрус рассказала, как столкнулась со страхом сцены после нескольких лет без выступлений, и поделилась поддержкой, которую она испытывает со стороны своей крестной матери — Долли Партон.
Майли оценила вклад ее матери Тиш в ее жизнь и карьеру. Кроме того, певица призналась, что переименует свою НКО, помогающую молодежи, из Happy Hippie в Miley Cyrus Foundation. Она заявила, что в будущем намерена не только продолжать помогать нуждающимся, но и, возможно, вернуться в кино.
«Мне бы хотелось снова играть. Но роль должна быть по-настоящему правильной, поскольку это трудно для людей — видеть меня в прошлом и поверить в нового персонажа. Героиня должна быть или продолжением меня, или кем‑то — или чем‑то — с личностью, которая сможет возобладать над моей собственной. Мне понадобится персонаж, который будет больше меня», — сказала Сайрус.