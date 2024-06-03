Китайские соцсети начали блокировать блогеров, демонстрирующих свое богатство

Сегодня в 01:12
Кадр: Trndy/YouTube

Китайского блогера Ван Хунцюаньсина, которого прозвали «Китайским Ким Кардашьян», заблокировали в соцсетях Weibo, Douyin и Xiaohongshu из‑за демонстрации богатства. Об этом рассказал Financial Times.

Блогер показывал на своих страницах роскошную жизнь. Он носил дорогую одежду и украшения, хвастался покупками. Это не понравилось властям Китая. Они потребовали запретить «создавать показные образы» в соцсетях.

Теперь Ван Хунцюаньсин не может пользоваться популярными в стране площадками — его профили были удалены. За страницами Ван Хунцюаньсина следили миллионы пользователей, только в Douyin у него было 4,3 млн подписчиков.

Помимо Ван Хунцюаньсина, запрет на пользование соцсетями распространился на светскую львицу Sister Abalone и инфлюенсера Mr. Bo. Они также хвастались перед подписчиками особняками, дизайнерскими сумками и машинами.

«Вполне вероятно, что многие люди действительно считают такого рода контент вульгарным, особенно во время экономического спада», — прокомментировал Карвин Моррис, эксперт по китайской интернет-политике из Лейденского университета в Нидерландах

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