Китайские соцсети начали блокировать блогеров, демонстрирующих свое богатство

Китайского блогера Ван Хунцюаньсина, которого прозвали «Китайским Ким Кардашьян», заблокировали в соцсетях Weibo, Douyin и Xiaohongshu из‑за демонстрации богатства. Об этом рассказал Financial Times.
Блогер показывал на своих страницах роскошную жизнь. Он носил дорогую одежду и украшения, хвастался покупками. Это не понравилось властям Китая. Они потребовали запретить «создавать показные образы» в соцсетях.
Теперь Ван Хунцюаньсин не может пользоваться популярными в стране площадками — его профили были удалены. За страницами Ван Хунцюаньсина следили миллионы пользователей, только в Douyin у него было 4,3 млн подписчиков.
Помимо Ван Хунцюаньсина, запрет на пользование соцсетями распространился на светскую львицу Sister Abalone и инфлюенсера Mr. Bo. Они также хвастались перед подписчиками особняками, дизайнерскими сумками и машинами.
«Вполне вероятно, что многие люди действительно считают такого рода контент вульгарным, особенно во время экономического спада», — прокомментировал Карвин Моррис, эксперт по китайской интернет-политике из Лейденского университета в Нидерландах