В Тюмени мужчина бросил «коктейль Молотова» в храм Дмитрия Донского

Сегодня в 00:24
Кадр: Цехъ/YouTube

В Тюмени мужчина бросил «коктейль Молотова» в храм Дмитрия Донского. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошел около 20:40 по местному времени. Неизвестный мужчина попытался поджечь фасад храма. В сети появилось видео, как огонь охватывает часть здания.

По сведениям телеграм-канала Baza, поджигатель вскоре после возгорания уехал с места происшествия на велосипеде. Он был одет, как можно заменить на видео, в синие джинсы и черную куртку.

Мотивы поступка мужчины пока неизвестны. Полиция в данный момент выявляет личность поджигателя и стремится его задержать.

Пожар на фасаде здания потушили очевидцы происшествия еще до прибытия пожарных. СК возбудил два уголовных дела.

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