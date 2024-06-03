В Тюмени мужчина бросил «коктейль Молотова» в храм Дмитрия Донского. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.
Инцидент произошел около 20:40 по местному времени. Неизвестный мужчина попытался поджечь фасад храма. В сети появилось видео, как огонь охватывает часть здания.
По сведениям телеграм-канала Baza, поджигатель вскоре после возгорания уехал с места происшествия на велосипеде. Он был одет, как можно заменить на видео, в синие джинсы и черную куртку.
Мотивы поступка мужчины пока неизвестны. Полиция в данный момент выявляет личность поджигателя и стремится его задержать.