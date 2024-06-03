Pepsi потеряла второе место на рынке США, которое занимала почти 40 лет. Она уступила Dr Pepper

Dr Pepper обогнал Pepsi в рейтинге объемов продаж в США, сообщает The Wall Street Journal. Лидером по-прежнему остается Coca-Cola.
В течение двух десятилетий Dr Pepper был близок к Pepsi, но все же уступал. По данным аналитической компании Beverage Digest, Pepsi удерживала второе место с 1985 года (тогда начали вести рейтинг).
На фоне новостей акции производителя газировки Keurig Dr Pepper немного выросли. Dr Pepper считается одним из старейших безалкогольных напитков в США: он появился на свет в аптеке Техаса в 1885 году, за год до Coca-Cola.
По сведениям Beverage Digest, бренд газированных напитков с карамелью Dr Pepper сохранил популярность среди потребителей — во многом за счет инвестиций в стратегический маркетинг, каталог вкусов, развитие социальных сетей и расширение точек продаж.