Тим Бертон заявил, что актер Майкл Китон был «одержим демоном» во время съемок «Битлджуса-2»

Американский режиссер Тим Бертон заявил, что перевоплощение актера Майкла Китона в Битлджуса во время съемок фильма «Битлджус-2» было похоже на одержимость демоном. Об этом кинематографист заявил журналу Empire.
По словам Бертона, Китон мгновенно вернулся к образу, который он уже исполнял двадцать пять лет назад. «Это было безумно», — прокомментировала коллега актера Кэтрин О’Хара.
Звезда сиквела Дженна Ортега добавила, что наблюдать за работой Китона было поразительно. «Майкл Китон уходит, и мне приходится иметь дело с этим парнем Битлджусом», — рассказала она.
Поведение актера на съемочной площадке в его потустороннем образе Ортега сравнила с появлением в комнате «животного с ружьем».
Сам Китон отметил только, что в восторге от получившегося фильма. «А я обычно такого не говорю. Мне, несомненно, нравится. Это не было легко, и я думаю, мы справились на отлично», — подчеркнул артист.
Китон добавил, что чувствовал себя иначе в роли Битлджуса в этот раз, поскольку за прошедшие годы персонаж стал поп-культурной иконой. По словам актера, ему пришлось вернуться к истокам героя, чтобы вновь дать ему волю.
«Я должен был спросить себя: „Что вообще задумывало мое необычное воображение, когда я его разрабатывал в самом начале?“» — поделился Китон.
Премьера «Битлджуса-2» в кинотеатрах состоится 6 сентября. В фильме можно будет увидеть Вайнону Райдер, Уиллема Дефо, Монику Беллуччи, Джастина Теру и Берна Гормана.