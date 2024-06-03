Американский актер Джонни Депп («Жанна Дюбарри», «Эдвард руки-ножницы») сыграет Сатану в новом фильме Терри Гиллиама, автора «Воображариума доктора Парнаса» и «Братьев Гримм». Об этом cам режиссер рассказал в интервью изданию Premiere.
Картина будет называться «Карнавал в конце света». В ней помимо Деппа снимется Джефф Бриджес («Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Планета Ка-Пэкс»). Он исполнит роль Бога.
В актерский состав проекта войдут Адам Драйвер («Дом Gucci», «Брачная история») и Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов»). Какие роли достанутся им, Гиллиам не раскрыл.
По словам режиссера, лента будет «комедией, в которой Бог решает уничтожить человечество». По сюжету Сатана станет единственным, кто захочет спасти людей — все потому, что они нужны ему, чтобы наполнять ад.
Гиллиам отметил, что будущий фильм окажется «очень смешным для тех людей, которым нравится быть обиженными». Съемки «Карнавала в конце света» начнутся в январе 2025 года.