В новом фильме Терри Гиллиама Джонни Депп сыграет Сатану, а Джефф Бриджес — Бога

Вчера в 20:01
Фото: Castle Fine Art/YouTube

Американский актер Джонни Депп («Жанна Дюбарри», «Эдвард руки-ножницы») сыграет Сатану в новом фильме Терри Гиллиама, автора «Воображариума доктора Парнаса» и «Братьев Гримм». Об этом cам режиссер рассказал в интервью изданию Premiere.

Картина будет называться «Карнавал в конце света». В ней помимо Деппа снимется Джефф Бриджес («Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Планета Ка-Пэкс»). Он исполнит роль Бога.

В актерский состав проекта войдут Адам Драйвер («Дом Gucci», «Брачная история») и Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов»). Какие роли достанутся им, Гиллиам не раскрыл.

По словам режиссера, лента будет «комедией, в которой Бог решает уничтожить человечество». По сюжету Сатана станет единственным, кто захочет спасти людей — все потому, что они нужны ему, чтобы наполнять ад.

Гиллиам отметил, что будущий фильм окажется «очень смешным для тех людей, которым нравится быть обиженными». Съемки «Карнавала в конце света» начнутся в январе 2025 года.

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