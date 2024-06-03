Сын Джона Леннона и Йоко Оно раскритиковал принца Гарри за «нытье» в мемуарах

Шон Оно Леннон, сын музыканта Джона Леннона и художницы Йоко Оно, раскритиковал принца Гарри и написанную им автобиографию «Запасной» («Spare»).
Он написал в соцсети X, что может охарактеризовать книгу принца двумя словами: «Пощади меня». Некоторые подписчики вступились за Гарри.
Они отметили, что для создания столь откровенной книги нужна смелость. «У тебя должно быть черное сердце, чтобы не оценить, через что он прошел», — подчеркнула одна девушка.
«Я сочувствую этому элементу. Но то, что он шут, — это его собственная заслуга», — ответил Леннон. Пользователи соцсети вслед предположили, что Леннон просто завидует успеху мемуаров принца Гарри.
«Вообще-то, мне все равно, но я выиграл „Оскар“ в этом году, так что, думаю, со мной все в порядке», — парировал тот. Шон также подчеркнул, что «ничего не имеет против» Гарри. «Глупость — вот что беспокоит меня», — пояснил он.
Леннон добавил, что осознает, как много общего у него самого с принцем. Они оба были детьми очень известных людей и потеряли одного из родителей в юном возрасте.
«Я в курсе этого. Мы однажды встречались. Это было до того, как я осознал, что он идиот», — написал Шон. «То, как он ноет и причитает по любому поводу, — это слишком. Я просто немного веселюсь. Думаю, он заслужил немного насмешек», — сказал Леннон.
Ряду подписчиков отзыв Леннона на книгу понравился. «Блестящая, краткая, емкая, содержательная, глубокая рецензия. Рецензия лучше самой книги», — отметила поклонница Леннона.