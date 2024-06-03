Сын Джона Леннона и Йоко Оно раскритиковал принца Гарри за «нытье» в мемуарах

«Я в курсе этого. Мы однажды встречались. Это было до того, как я осознал, что он идиот», — написал Шон. «То, как он ноет и причитает по любому поводу, — это слишком. Я просто немного веселюсь. Думаю, он заслужил немного насмешек», — сказал Леннон.