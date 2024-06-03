В США цепочка спасла мужчину от попадания пули в шею

В США в штате Колорадо ожерелье из толстой цепи спасло мужчине жизнь, предотвратив попадание пули в шею. Об этом сообщает Sky News.
В результате нападения у мужчины осталась лишь колотая рана. Полицейские опубликовали фотографии окровавленной цепочки.
«Мы бы сказали, что он действительно уклонился от пули, но на самом деле он удержал от ее. Эта серебряная цепочка шириной около 10 мм, вероятно, единственная причина, по которой жертва стрельбы все еще жива», — написали они под фото.
В полиции предположили, что ожерелье, хоть и было похоже на серебряное, скорее всего, не было изготовлено из серебра. Дело в том, что серебро — более мягкий металл, и он может не остановить пулю.
«Может быть, стоит дважды подумать, прежде чем грустить из‑за подделки. Просто невероятно», — добавили сотрудники.
Предполагаемого стрелка арестовали на месте преступления и обвинили в покушении на убийство.