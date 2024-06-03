В Москве открыли новый городской вокзал

В Москве закончили создание нового городского вокзала: станцию Кутузовская МЦД-4 связали пешеходной галереей с одноименной станцией метро, говорится на сайте мэрии.
На открытии присутствовали Сергей Собянин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент Сбербанка Герман Греф. По словам градоначальника, «на Кутузовской, по сути, с нуля построен один из крупнейших транспортных узлов города».
Городской вокзал Кутузовская МЦД-4 расположен в районе Дорогомилово между станциями Поклонная и Москва-Сити — на новой соединительной ветви между Калужским и Нижегородским направлениями железной дороги.
Вокзал объединяет Филевскую линию метро, МЦК, МЦД-4 и 11 маршрутов наземного транспорта. Благодаря его открытию время пересадки с четвертого диаметра на метро сократилось с восьми до четырех минут, говорят в мэрии.
Московские городские вокзалы стали создавать вместо обычных ж/д платформ во время строительства Московского центрального кольца. Сейчас на МЦК и четырех МЦД расположены более 80 таких станций.