Нынешними темпами веломаршруты покроют весь Петербург через 340 лет

Если велоинфраструктура в Петербурге будет развиваться нынешними темпами, то потребуется еще 340 лет, чтобы она покрыла все улицы города. Нехитрые подсчеты провел «Деловой Петербург».
За 2019 год в городе проложили 15,5 километра веломаршрутов, а за 2023-й — только 6,3. Протяженность же дорог на конец прошлого года составляла 3522 километра. В 2019 году построили 10,4 километра дорог, в 2023-м — 15,9.
Поскольку новых дорог в последние годы строится больше, чем веломаршрутов (причем темпы прироста дорог увеличиваются в среднем на 15% в год), то при нынешней динамике велоинфраструктура никогда полностью не покроет города.
Однако можно посчитать, когда велосипедные маршруты появятся на всех дорогах, построенных к концу 2023 года. При среднем приросте таких маршрутов на 9,9 километра в год, это произойдет к 2364 году.
По данным московской мэрии на ноябрь 2023 года, в столице доступно более 500 километров велоинфраструктуры. В прошлом сезоне в городе нанесли 72 километра велополос, из которых около 65 — во временной разметке.