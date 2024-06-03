Lamoda запретила фото детей в купальниках и нижнем белье в каталогах и отзывах

1 июня маркетплейс Lamoda запретил публиковать фотографии и видео детей в купальниках и нижнем белье, а также детей-моделей с «ярким неестественным макияжем» и детей до двух лет. Вместо этого в каталогах и отзывах к товарам разместят «красивые снимки вещей, которые ничуть не менее информативны», пояснили в компании.
«Мы хотим сформировать культуру этичного визуального контента: уважительно относимся к психологическим и телесным границам детей, особенно самых маленьких, потому что в этом возрасте они не могут самостоятельно выразить дискомфорт от съемок», — заявили в Lamoda.
Lamoda и некоммерческая организация «Тебе поверят» разработали рекомендации для брендов по безопасным съемкам с участием детей-моделей. Родителям они посоветовали рассказать детям о «правиле купальника»: никто не имеет права трогать или показывать части тела, которые скрывает купальник.
Маркетплейс одежды утверждает, что нельзя создавать контент, на котором можно идентифицировать ребенка, — например, по попавшему в кадр номеру школы или названию спортивной секции. В описаниях товаров в детской категории рекомендуется исключить слова «сексуальный», «эротический», «соблазнительный», «пикантный», «чувственный» и «возбуждающий».
Lamoda и «Тебе поверят» с 2023 года ведут проект по сокращению сексуализированного насилия в отношении детей и подростков. Организации стремятся к повышению осведомленности об этой проблеме.