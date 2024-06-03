Lamoda запретила фото детей в купальниках и нижнем белье в каталогах и отзывах

1 июня маркетплейс Lamoda запретил публиковать фотографии и видео детей в купальниках и нижнем белье, а также детей-моделей с «ярким неестественным макияжем» и детей до двух лет. Вместо этого в каталогах и отзывах к товарам разместят «красивые снимки вещей, которые ничуть не менее информативны», пояснили в компании.