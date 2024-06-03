Режиссер «Фрагментов женщины» Корнель Мундруцо снимет байопик про Иосифа Сталина

«„Революция по Камо“ — это эпический исторический фильм, который в то же время вдохновлен жанром гангстерского кино. Он не столько о том, как человек рождается злым, сколько о механизме власти и о том, как один человек поднимается на вершину. Он и о крепкой дружбе между этими двумя мужчинами, которые знали друг друга с детства», — рассказали продюсеры ленты.