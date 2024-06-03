Режиссер «Фрагментов женщины» Корнель Мундруцо снимет байопик про Иосифа Сталина

Венгерский режиссер Корнель Мундруцо, работавший над фильмами «Фрагменты женщины», «Спутник Юпитера» и «Белый бог», снимет байопик о дружбе революционера Симона Тер-Петросяна, известного как Камо, и Иосифа Сталина, передает Deadline.
Картина «Революция по Камо», которую снимут на грузинском языке, будет посвящена событиям с 1891 года до смерти Камо в 1922 году. Создатели ленты описывают ленту как «историю рождения самого кровожадного диктатора в мире глазами его лучшего друга, союзника, преданного ученика и приспешника».
Проект расскажет о детстве Сталина и Тер-Петросяна, которое они вместе провели в городке Гори недалеко от Тбилиси, их воссоединении в подростковом возрасте и начале их политической деятельности.
Съемки картины начнутся в 2025 году в Грузии. Продюсированием займутся студии Good Chaos («Бессмертный», «Бесстрашные летуны») и Hype Studios Ильи Стюарта («Лимонов, баллада об Эдичке»).
«„Революция по Камо“ — это эпический исторический фильм, который в то же время вдохновлен жанром гангстерского кино. Он не столько о том, как человек рождается злым, сколько о механизме власти и о том, как один человек поднимается на вершину. Он и о крепкой дружбе между этими двумя мужчинами, которые знали друг друга с детства», — рассказали продюсеры ленты.