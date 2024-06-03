«Эдди, время пришло»: вышел трейлер третьего «Венома»

В начале ролика Эдди и Веном освобождают животных, откусывают головы плохим парням и с трудом пытаются в унисон произнести фразу: «Мы — Веном». Затем появляется кадр с кусочком Венома, который был оставлен в сцене после титров «Нет пути домой», когда они оказались во вселенной Человека-паука Тома Холланда.