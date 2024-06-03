«Эдди, время пришло»: вышел трейлер третьего «Венома»

Вчера в 16:10
Фото: Sony Pictures Entertainment

Вышел первый трейлер фильма «Веном: Последний танец». Его премьера состоится в октябре, точная дата не называется.

В начале ролика Эдди и Веном освобождают животных, откусывают головы плохим парням и с трудом пытаются в унисон произнести фразу: «Мы — Веном». Затем появляется кадр с кусочком Венома, который был оставлен в сцене после титров «Нет пути домой», когда они оказались во вселенной Человека-паука Тома Холланда.

Частичку этого симбиота забрал персонаж Чиветеля Эджофора, который уже существует во вселенной MCU. Он сыграл Карла Мордо в фильмах о докторе Стрэндже. Пересечется ли он со своим двойником, неясно.

Во вселенной Эдди теперь много симбиотов, и Веном сообщает ему, что «мой дом нашел нас». На что Эдди отвечает: «Время пришло», намекая на то, что теперь им нужно разделиться.

К главной роли вернулся Том Харди. В фильме также сыграли Джуно Темпл («Тед Лассо», «Фарго», «Киллер Джо»), Чиветель Эджофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж») и Кларк Бако («Леттеркенни», «Подменыш»).

Режиссеркой и сценаристкой фильма выступила Келли Марсел, работавшая над предыдущими двумя фильмами в качестве исполнительной продюсерки.

Первая часть франшизы вышла в 2018-м и собрала в мировом прокате более 856 млн долларов. В России «Веном» стал самым кассовым релизом 2018 года со сборами 1,89 млрд рублей, обогнав блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Премьера сиквела состоялась спустя три года.

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