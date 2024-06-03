Письмо Франца Кафки, в котором он признается в творческом кризисе, продадут на аукционе в Лондоне

Вчера в 15:40
Фото: Sotheby’s

Редкое письмо Франца Кафки своему издателю, в котором писатель жалуется на творческих кризис, продадут на аукционе в Лондоне, рассказал The Guardian.

По информации издания, письмо было написано примерно в то же время, когда знаменитому автору поставили диагноз «туберкулез», от которого он в итоге скончался. С апреля по июнь 1920-го писатель проходил лечение в клинике на севере Италии.

«Когда заботы проникают на определенный уровень существования, ты перестаешь писать и жаловаться. Мое сопротивление тоже было не слишком сильным», — написал Кафка своему другу и издателю, австрийскому поэту Альберту Эренштейну.

По мнению экспертов, письмо автора «Замка» и «Процесса» стало ответом на предложение Эренштейна опубликовать новую работу писателя в журнале Die Gefährten, где поэт работал редактором. Незадолго до этого он увидел в продаже рассказ «Сельский врач», который Кафка написал в 1917 году, и предположил, что у него есть новые произведения, в чем был быстро разубежден.

«Я не писал ничего последние три года. То, что выходило в последнее время, — это старые работы. У меня нет ничего нового, даже начатого», — признался писатель.

По словам Габриэля Хитона, специалиста по рукописям аукционного дома Sotheby’s, Кафка редко писал о своем творчестве.

«Это [письмо] — довольно редкая вещь, тем более учитывая его содержательность. Оно словно притягивает нас к нему как к человеку и помогает нам лучше его понять», — прокомментировал он.

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