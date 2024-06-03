Письмо Франца Кафки, в котором он признается в творческом кризисе, продадут на аукционе в Лондоне

По мнению экспертов, письмо автора «Замка» и «Процесса» стало ответом на предложение Эренштейна опубликовать новую работу писателя в журнале Die Gefährten, где поэт работал редактором. Незадолго до этого он увидел в продаже рассказ «Сельский врач», который Кафка написал в 1917 году, и предположил, что у него есть новые произведения, в чем был быстро разубежден.