Джордж Клуни опроверг слова о том, что его фонд будет преследовать российских журналистов

Джордж Клуни заявил, что его фонд не намерен добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. Актер сказал, что сотрудники организации попросту оговорились, передает РИА «Новости».
«Мы в фонде никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если бы не были с ними согласны. У нас большой опыт по защите журналистов», — подчеркнул он.
В конце мая представители проекта Docket, который работает в рамках Фонда Клуни, заявили, что будут добиваться возбуждения уголовных дел против российских журналистов, работающих в странах Европы, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны».
«Прокуроры могут выписать ордер на их арест. <…> И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола», — сказала глава проекта Анна Нейстат.
Судя по информации на сайте проекта, Docket «собирает доказательства военных преступлений и геноцида», затем передает информацию прокурорам и представляет выживших в конфликтах в судебных процессах, когда «преступники оказываются на скамье подсудимых».
В ответ на заявление Нейстат в комиссии Госдумы предложили признать Фонд Клуни нежелательной в России организацией, сообщают РИА «Новости». В разговоре с изданием депутат Василий Пискарев сказал, что фонд актера известен своей широкой антироссийской деятельностью.