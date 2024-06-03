Руперт Мердок женился на бывшей теще Романа Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился в возрасте 93 лет. Его новой супругой стала бывшая теща олигарха Романа Абрамовича 67-летняя Елена Жукова. Об этом рассказал The Independent.
О помолвке основателя медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox с вышедшей на пенсию молекулярным биологом Жуковой стало известно в марте 2024-го. Свадьба состоялась в Мораге, калифорнийском поместье и винограднике Мердока. На церемонии присутствовали близкие друзья и члены семьи.
Это пятый брак Мердока. С 2016 по 2022 год он был женат на супермодели и бывшей жене Мика Джаггера Джерри Холл. После развода с Холл Мердок был недолгое время помолвлен с бывшим стоматологом Энн Лесли Смит, но помолвка закончилась спустя две недели.
Первая свадьба медиамагната со стюардессой Патрисией Букер состоялась в 1956 году, а в 1967 году пара развелась после 11 лет совместной жизни и рождения дочери Пруденс.
В том же году Мердок женился на шотландской журналистке Анне Марии Торв, с которой у него трое детей — Элизабет, Лаклан и Джеймс. Супруги развелись в 1999 году после 32 лет брака, а спустя несколько месяцев Мердок женился на Венди Денг, с которой они родили дочерей Грейс и Хлою. Пара разошлась в 2013 году.
Елена Жукова — известный молекулярный биолог, которая посвятила большую часть своей карьеры изучению вопросов диабета. Ранее она была замужем за бизнесменом Александром Жуковым. Их дочь Дарья до 2017 года состояла в браке с Романом Абрамовичем.