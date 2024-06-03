Руперт Мердок женился на бывшей теще Романа Абрамовича

В том же году Мердок женился на шотландской журналистке Анне Марии Торв, с которой у него трое детей — Элизабет, Лаклан и Джеймс. Супруги развелись в 1999 году после 32 лет брака, а спустя несколько месяцев Мердок женился на Венди Денг, с которой они родили дочерей Грейс и Хлою. Пара разошлась в 2013 году.