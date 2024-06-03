В РПЦ хотят запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

РПЦ и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозными названиями и символами. Об этом сообщает «Коммерсант».
В частности, духовенство возмущают вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка», торговый знак «Батюшка онлайн». Использование религиозных символов в коммерции может привести к оскорблению чувств верующих, пояснила руководительница правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
В РПЦ отметили, что действие новых правил не будет распространяться на торговые знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона. Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии.
Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что инициатива может негативно отразиться как на будущих, так и на уже зарегистрированных брендах. «Одно обсуждение этого проекта уже обнулит желание патентовать подобную продукцию, потому что производители не захотят рисковать», — поясняет он. Сам эксперт не считает использование религиозных символов в алкогольной продукции чем‑то плохим. Напротив, оно подчеркивает культурную самобытность российских брендов, указывает Кауфман.
Юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сквопень добавляет, что Гражданский кодекс уже запрещает регистрировать обозначения, способные ввести в заблуждение или «противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали». А Роспатент и так отказывает в регистрации марок, прямо или косвенно связанных с какой‑то конфессией.