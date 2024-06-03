В РПЦ хотят запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что инициатива может негативно отразиться как на будущих, так и на уже зарегистрированных брендах. «Одно обсуждение этого проекта уже обнулит желание патентовать подобную продукцию, потому что производители не захотят рисковать», — поясняет он. Сам эксперт не считает использование религиозных символов в алкогольной продукции чем‑то плохим. Напротив, оно подчеркивает культурную самобытность российских брендов, указывает Кауфман.