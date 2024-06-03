Представительница правящей партии и мэр Мехико Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики и первой женщиной в истории страны, которая займет этот пост. Об этом заявил действующий глава государства Лопес Обрадор, передает ТАСС.
По данным Национального избирательного института Мексики (INE), по итогам предварительного подсчета Шейнбаум набрала более 57,28% голосов.
Сочитль Гальвес, которую считают главной соперницей Шейнбаум на выборах, по предварительным данным, набрала 30,06% голосов. Еще один кандидат Хорхе Альварес Майнес — 10,3%.
Итоги выборов пока неизвестны, однако INE предоставил результаты «быстрого подсчета», который должен дать «заблаговременную и точную» информацию о результатах. По информации CNN, прошедшие выборы стали крупнейшими в истории страны. В них участвовали более 98 млн избирателей, а результаты голосования приведут к смене 20 тыс. должностей.