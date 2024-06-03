Итоги выборов пока неизвестны, однако INE предоставил результаты «быстрого подсчета», который должен дать «заблаговременную и точную» информацию о результатах. По информации CNN, прошедшие выборы стали крупнейшими в истории страны. В них участвовали более 98 млн избирателей, а результаты голосования приведут к смене 20 тыс. должностей.