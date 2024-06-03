«Додо-пицца» подала в суд на Telegram из‑за потери названия своего канала

Как уточняет издание, сейчас в телеграм-канале Dodo pizza, упомянутом в судебном акте, 28 подписчиков и 4 поста, в одном из которых сказано о продаже и аренде канала. Приобрести его предлагают за 575 тыс. долларов, а арендовать на год — за 57,5 тыс.