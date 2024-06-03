«Додо-пицца» подала в суд на Telegram из‑за потери названия своего канала

Компания «Додо Франчайзинг» подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC. Об этом рассказал РБК со ссылкой на данные картотеки суда.
Компания просит признать действия Telegram актами недобросовестной конкуренции, вернуть себе название канала и ввести новые правила, которые запретят покупать юзернеймы, совпадающие с товарными знаками правообладателей.
Как уточняет издание, сейчас в телеграм-канале Dodo pizza, упомянутом в судебном акте, 28 подписчиков и 4 поста, в одном из которых сказано о продаже и аренде канала. Приобрести его предлагают за 575 тыс. долларов, а арендовать на год — за 57,5 тыс.
По словам старшей юристки «Додо-пиццы» Александры Акимовой, купить название телеграм-канала на торгах за криптовалюту может кто угодно. Нередко затем покупатели пытаются вымогать «огромные суммы» у правообладателей.
Она подчеркнула, что Telegram никак не реагирует на запросы и не контролирует процедуру. Акимова считает, что мессенджер не только создает условия для нарушения исключительных прав и развития недобросовестной конкуренции, но и зарабатывает на этом процессе.
«Суть нашего иска в наличии подобного поля деятельности для мошенников, так как действующие правила Telegram чреваты репутационными рисками добросовестных участников рынка», — заключила юристка.