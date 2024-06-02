«Мастера доносов» из Германии, написавшего тысячи жалоб на соседей, осудили за разжигание ненависти

Районный суд города Виттенберг признал виновным в разжигании ненависти старшеклассника Никласа Маттеи, который называет себя в соцсетях «мастером доносов». Об этом сообщает Bild.
Поводом для обвинения стали «запрещенные агрессивные материалы» о коронавирусе и призывы убивать тех, кто не привился, которые Маттеи опубликовал в школьном чате. Его приговорили к 100 часам общественных работ и штрафу в 1000 евро. Школьник вину не признал и подал апелляцию.
18-летний Маттеи из городка Грефенхайнихен за год написал 4227 жалоб на соседей, чаще всего за неправильную парковку. Общая сумма штрафов составила 140 тыс. евро. Нарушителей парковки он ищет, разъезжая по городу на велосипеде в ярком светоотражающем костюме. Старшеклассник также пристально следит, как именно чиновники тратят деньги, полученные от его доносов.
По информации Bild, в родном городе он донес на 8% жителей, из‑за чего постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией. Но Никлас не боится ответных действией, утверждая, что ему «чужд страх».
Весной 2024 года Маттеи стало тесно в своем городке, и он отправился выискивать нарушителей по всей Германии. По словам юноши, его цель — уличить хотя бы по одному человеку из каждого города. За передвижениями «мастера доносов» по стране следят тысячи людей.
Недавно Маттеи заявил, что раздумывает над переездом в Швецию. Он узнал, что там в городе Уппсала за каждое сообщение о неправильной парковке платят по 100 крон (около 400 рублей).