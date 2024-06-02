«Мастера доносов» из Германии, написавшего тысячи жалоб на соседей, осудили за разжигание ненависти

18-летний Маттеи из городка Грефенхайнихен за год написал 4227 жалоб на соседей, чаще всего за неправильную парковку. Общая сумма штрафов составила 140 тыс. евро. Нарушителей парковки он ищет, разъезжая по городу на велосипеде в ярком светоотражающем костюме. Старшеклассник также пристально следит, как именно чиновники тратят деньги, полученные от его доносов.