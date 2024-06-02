«Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно в глубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей и так душно, но в итоге послушались стюардессу. Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из‑за жалоб других пассажиров», — поделилась владелица Маруси.