Кошка умерла из‑за жары на борту самолета Москва — Анталья

Вчера в 18:25
Фото: Suhyeon Choi/Unsplash

На борту самолета «Ютэйр», летевшего из Москвы в турецкую Анталью, погибла из‑за жары кошка Маруся. Об этом пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на пассажиров.

Кошка летела в салоне с хозяевами — московской семьей с ребенком. Животное находилось под сиденьем и погибло из‑за нехватки воздуха и жары.

«Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно в глубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей и так душно, но в итоге послушались стюардессу. Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из‑за жалоб других пассажиров», — поделилась владелица Маруси.

По ее словам, «кошка умерла в муках в салоне самолета», а на крик о помощи никто не отозвался, бортпроводники не реагировали на многочисленные просьбы. Пассажирка отметила, что из‑за жары в салоне повысилась температура и у ее ребенка.

После перелета кошку забрали сотрудники аэропорта, семья написала жалобу в «Ютэйр».

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