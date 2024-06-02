Более 60 девушек обвинили в домогательствах психолога и преподавателя Вячеслава Яковлева

«Вместо этого начались приставания. Он начал лезть ко мне под юбку. Я вообще не знала, как реагировать в тот момент, потому что не было сил. Началось активное сексуализированное насилие. На все мои „не хочу“, „нет“ человек не реагировал», — говорит она. Девушка также говорит, что Яковлев просил у нее интимные фото и чаще хвалил во время занятий.