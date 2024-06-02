Более 60 девушек обвинили в домогательствах психолога и преподавателя Вячеслава Яковлева

Более 60 девушек обвинили в домогательствах и насилии петербургского психолога Вячеслава Яковлева. Его отстранили от научного сообщества и образовательных проектов. Мужчина принес извинения, но считает, что против него развернули травлю. Внимание на историю обратил проект «Вот Так»*.
Яковлев преподавал в Академии современной психологии, а также на портале дополнительного профессионального образования.
Первой о харассменте анонимно рассказала подписчица телеграм-канала психологини Любавы Силаевой. Студентка поведала, что Яковлев «написывал в личку с недвусмысленными предложениями», а она боялась предавать историю огласке, «так как доверия преподу с имиджем ходячей любящей доброты больше».
Еще одна читательница заявила, что «истории про домогательства Яковлева до коллег и студенток ходят давно, и случаев много».
28 мая психологини обратились в Академию современной психологии, ДПО «Портал» и ассоциацию EMDR терапевтов. Там им пообещали прекратить сотрудничество с Яковлевым и отстранить от конференций научного сообщества, возместить пострадавшим студенткам деньги за пройденные курсы и предложить им психотерапевтическую помощь.
Анонимной жертвой оказалась психологиня Ксения. В своем канале она поделилась, что Яковлев писал ей в апреле этого года. Видеозанятия с ней и группой мужчина вел в зуме.
Девушка отмечает, что поначалу он относился уважительно и создавал дружескую атмосферу на занятиях. Когда во время занятия он написал в личку и предложил встретиться в Крыму, «с моей стороны это выглядело как прекрасная возможность встретиться с преподавателем и коллегой, позадавать вопросы по работе и учебе, пообщаться», рассказывает она.
Студентку насторожило, когда психолог пожелал ей «доброй ночи». На следующем занятии он стал писать в телеграм, поинтересовался, где парень девушки, предложил пожить вместе в Ялте и сходить в спа.
«В состоянии неловкости, оцепенения и шока я попыталась пошутить и забыть об этом, переключиться на занятие. Я почувствовала злость и отвращение, не смогла сосредоточиться на учебе, выключила камеру», — пишет Rctybz. Через пару дней, когда мужчина связался с ней вновь, девушка отказалась продолжать общение.
«Осторожно, новости» приводит слова еще нескольких девушек. Одна говорит, что Яковлев «границы стал нарушать с первой же фразы в WhatsApp», обращался «дорогая», а на третью сессию пригласил к себе домой. Другая, также бывшая пациенткой психолога, вспоминает, что получила много комплиментов и просьбы прислать фото. Обе отметили «теплый, мягкий стиль общения» мужчины.
Психологиня Дарья Кузнецова поделилась скриншотами переписки четвертой жертвы. В общении Яковлев говорит неизвестной, что ему «нравится, что ты молоденькая, как племянница», предлагает ей прислать интимные фото и видео.
Наконец, с пятой жертвой Яковлев познакомился на еще одном занятии и предложил помощь, когда у нее началась паническая атака. Они сблизились, девушка приехала в Петербург, столкнулась с проблемами с заселением и согласилась приехать к преподавателю.
«Он мне вызвал такси, я приехала, мы попили кофе, поднялись к нему. Я думала, у меня будет какая‑то возможность отдохнуть, поспать. У меня должна быть [психологическая] сессия. Хотелось поспать», — вспоминает пострадавшая «Осторожно, новости».
«Вместо этого начались приставания. Он начал лезть ко мне под юбку. Я вообще не знала, как реагировать в тот момент, потому что не было сил. Началось активное сексуализированное насилие. На все мои „не хочу“, „нет“ человек не реагировал», — говорит она. Девушка также говорит, что Яковлев просил у нее интимные фото и чаще хвалил во время занятий.
Публично Яковлев не комментировал обвинения в свой адрес. Однако в закрытом канале основанной им Ассоциации травма-терапевтов психолог написал длинный пост, принес извинения «всем, кого коснулись неэтичные действия, а также за шум, который за ними последовал», и заявил, что начал «этическую супервизию» (анализ своей работы вместе с опытным коллегой).
Мужчина отмечает, что девушек воспринимал «как взрослых, вне ролей преподавателя и студента», жалеет о том, что «вид ситуаций со стороны не был понятен раньше», «это принесло столько боли» и «переходил черту и слишком допускал много теплого поддерживающего контакта».
«Обещаю, что этический кодекс станет моей настольной книгой. Спасибо, друзья, за эту горькую пилюлю, но пациенту она помогла… Я готов обсуждать каждый кейс и выполнять рекомендации этического комитета», — заканчивается пост.
«Вот так» отмечает, что в закрытом чате Ассоциации травма-терапевтов Яковлев заявил, что против него в интернете ведется спланированная травля. «Мой адвокат вынужден готовить заявление в правоохранительные органы для прекращения этого безобразия. На моем месте может быть любой. Спасибо за поддержку тем, кто ее оказывает», — добавил мужчина.
*Издание «Вот так» внесено Минюстом в реестр иноагентов.