В Ладожском озере нашли клад шведских монет XVII века

«Старинные причалы — то место, по которым можно определить и судовые пути, и историю этого места. Находки будут переданы археологам, и мы узнаем точную датировку монет. Изучение таких артефактов позволяет нам лучше понять свою историю, это ключ к разгадке прошлого, который поможет нам лучше понять и ценить наше культурное наследие», — отметил директор клуба Сергей Куликов.