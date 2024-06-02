В Ладожском озере нашли клад шведских монет XVII века

Орловские дайверы обнаружили в северной части Ладожского озера горшок со шведскими монетами XVII века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу исследовательского центра 1xpedition.
Клад был найден под водой при исследовании прибрежной зоны одного из островов. Согласно архивным данным, там находилась старая пристань. Вместе с более чем десятком шведских солидов середины XVII века дайверы обнаружили деревянное основание квадратного типа, засыпанное камнем, и несколько ржавых небольших якорей.
Находка подчеркивает связь между Швецией и Карелией в прошлом, а также открывает новые перспективы для изучения исторических событий региона, отметили исследователи.
«Старинные причалы — то место, по которым можно определить и судовые пути, и историю этого места. Находки будут переданы археологам, и мы узнаем точную датировку монет. Изучение таких артефактов позволяет нам лучше понять свою историю, это ключ к разгадке прошлого, который поможет нам лучше понять и ценить наше культурное наследие», — отметил директор клуба Сергей Куликов.
Десятая научно-исследовательская экспедиция центра началась в северной части Ладожского озера 20 мая. Ее цель — поиск затонувших кораблей и артефактов. Одной из первых находок стал старинный адмиралтейский якорь, обнаруженный на глубине 15 метров.
Недавно в Чехии женщина во время прогулки нашла клад из двух тысяч средневековых серебряных монет. По мнению специалистов, их спрятали в период политической нестабильности в первой четверти XII века.