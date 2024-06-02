В Москве полиция разогнала «Хиппятник»

«Перец распылили под холмом вечером. Мы были сверху, к нам прибежал очень напуганный молодой человек, глаза красные, весь в слезах, кричал, что там напали на людей, и надо срочно вызывать полицию, через секунд 10 до нас тоже долетел перец, но все просто закашлялись и продолжили праздник, того парня успокоили», — рассказывает очевидец в комментарии «Подъему».