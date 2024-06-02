В Москве полиция разогнала «Хиппятник»

В парке Царицыно фестиваль неформалов «Хиппятник» атаковали неизвестные с перцовыми баллончиками, а затем разогнала полиция. Об этом участники рассказали «Москве онлайн» и «Осторожно, новости».
1 июня хиппи, панки, рокеры собрались в Царицыно на традиционное мероприятие. Фестиваль существует больше 40 лет, обычно в первый день лета они приходят на праздник Дня детей цветов на поляну к «Большой сосне» у Большого дворца. У явления нет организаторов, а участники находят друг друга через тематические чаты, а старшая аудитория приходит по привычке.
Администраторы группы «Хиппятника» во «ВКонтакте» ранее объявляли об отмене сходки, но многих это не остановило: «К большому сожалению, в связи с ужесточением многих законов и появлением статьи КоАП 20.2.2, мероприятие „Хиппятник“ временно не может проходить как раньше, но мы думаем, как это исправить и вернуть нам поляну с возможностью собираться и видеться».
В этом году администрация парка оградила площадку забором и устроила там детский праздник «„Инклюзивный пикник“, посвященный заботе, гостеприимству и благотворительности». В итоге пришедшие устроились на лавочках неподалеку, стали общаться и петь любимые песни. Еще часть гостей разместились на холмах.
Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что на них напали неизвестные с перцовыми баллончиками, люди с «татуировками свастики» облили хиппи спреем и кого‑то избили, пострадали пять человек.
«Перец распылили под холмом вечером. Мы были сверху, к нам прибежал очень напуганный молодой человек, глаза красные, весь в слезах, кричал, что там напали на людей, и надо срочно вызывать полицию, через секунд 10 до нас тоже долетел перец, но все просто закашлялись и продолжили праздник, того парня успокоили», — рассказывает очевидец в комментарии «Подъему».
Одна из посетительниц получила ожог роговицы глаза: «Я встретила там своих знакомых — девочку, которая меня травила в больнице и ее подругу. Они напали на меня. Мне залили в два подхода в глаза полный флакон перцовки и свалили. Я не поняла, что происходит, поэтому даже не уворачивалась. У меня ожог роговицы второй степени».
Затем на место приехал отряд конной полиции, его лидер в мегафон назвал фестиваль несогласованным и потребовал покинуть парк. По словам участников, силовики прибыли по доносу учащегося школы, который заявил в полицию, что собравшиеся демонстрируют флаги ЛГБТ* и курят марихуану.
*Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.